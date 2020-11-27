Кот случайно поджег себе хвост, но его реакция - самое смешное, что вы видели (Видео)

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в сети показали кадры с охранных камер в доме хозяина собаки и кота. Видео он разместил на YouTube.

Опубликованные кадры станут лишним напоминанием владельцам всех хвостатых, что своих любимцев лучше держать подальше от открытого пламени. Спойлер: кот не пострадал! В ролике видно, как кот и пес веселятся и резвятся. Пушистик запрыгивает на стол и всеми силами отбивается от собаки, не замечая горящей свечи.

Кот так увлечен игрой, что случайно подносит свой хвост к пламени. Разумеется, он вспыхивает, но то, что произошло дальше, заставит посмеяться даже самого искушенного зрителя. Усатый медленно поворачивает голову и с невозмутимым видом смотрит на свой горящий хвост. Через несколько секунд он тухнет, однако невозмутимую реакцию кота на такое сразу же в сети прозвали самым смешным, что юзеры видели в 2020 году. -0-