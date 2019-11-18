Коты в ужасе от нового флешмоба в TikTok

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователи социальной сети TikTok начали тестировать новое дополнение и запустили необычный флешмоб.

Все дело в том, что в приложении появилась дополнительная маска, которая превращает лицо человека в кота. Конечно, люди не смогли пройти мимо и решили показать конечный результат своим пушистым питомцам.

Тут-то и началось самое интересно: реакция котов на своих хозяев в маске стала настоящим хитом в интернете. Кто-то из питомцев в растерянности смотрел сначала на экран смартфона, а потом на хозяина.

Однако нашлись и те животные, которые в ужасе бежали от камеры подальше. В свою очередь, китайские пользователи TikTok в восторге от новой маски, а также от реакции своих любимцев. Многие пишут, что их коты и кошки были просто "в ступоре". -0-