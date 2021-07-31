Красота в квадрате: Екатерина Климова очаровала Instagram совместными кадрами с дочерью

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова представила в Instagram несколько кадров со своей дочерью и восхитила юзеров.

Знаменитость приняла участие в фотосессии, компанию в которой ей составила дочь Лиза. Девушки разместились на теннисном корте, примерив спортивные образы, а фотограф взял верхний ракурс. Совместные кадры Екатерины Климовой с дочерью очаровали юзеров, которые поспешили выразить свое восхищение в комментариях.

Пользователи отметили, что маму и дочь практически невозможно отличить, а кадры показывают настоящую красоту в квадрате. Фотографии привлекли внимание людей, который за непродолжительное время оставили под записью огромное число лайков. -0-