Креативно, но странно - шорты Насти Каменских вызвали обсуждения в сети

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками в Инстаграм свежими фото с отдыха – фолловеры не могут понять ее странный образ.
Предметом бурных дискуссий стали шорты. Поклонники гадают: есть ли они вообще, заправлена ли в них рубашка, что это за стиль?
"С шортами правда непонятно, спереди отсутствуют, а позади есть", Внутри шортиков это карман?", Очень непонятный наряд", "Не пойму рубашка что ли в шорты заправлена? Это все равно что в белье я бы майку заправил", "Это не рубашка заправлена, а модель шорт такая, которые, кстати, носят не первый сезон", "Креативно, но очень странно", - комментируют пост подписчики.
Не обошли стороной фолловеры и саму певицу. Поклонники оценили ее красоту, фигуру и загар, щедро осыпав Каменскую комплиментами. Комментаторы отметили, что Настя в прекрасной физической форме и просят больше радовать их позитивными снимками.-0-