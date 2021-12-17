Криштиану Роналду рассказал в Instagram пол будущей двойни

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый футболист Криштиану Роналду опубликовал в Instagram новое видео, которое удивило многих.

Спортсмен со своей супругой ждут ребенка, однако позже врачи выяснили, что это будет двойня. Родители были вне себя от счастья, а теперь Криштиану Роналду раскрыл пол будущих детей.

Оказалось, что у легендарного футболиста и его супруги Джорджины Родригес появятся на свет сразу мальчик и девочка. Такие новости порадовали многочисленных поклонников знаменитого спортсмена, которые принялись в комментариях поздравлять пару. Неудивительно, что ролик за несколько часов собрал около 20 миллионов просмотров. -0-