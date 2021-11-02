Криштиану Роналду вновь станет папой – радостную новость он опубликовал в Instagram

Криштиану Роналду. Фото из Instagram
2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый футболист Криштиану Роналду представил в Instagram пост, который впечатлил многих.
Звезда спорта разместил на днях совместный кадр со своей девушкой. Пара запечатлена в постели, однако главным атрибутом фото стали снимки УЗИ. Судя по кадрам, Криштиану Роналду вновь станет папой.
Футболист поспешил поделиться радостной новостью со своими многочисленными поклонниками. Люди поздравили Криштиану Роналду, а после оставили под записью в Instagram огромное число положительных комментариев и более 30 миллионов лайков. -0-