Кристина Асмус поделилась архивным фото - образ маленькой Клеопатры всем понравился!

Кристина Асмус. Фото из Instagram

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус удивила многочисленных поклонников, когда представила в Instagram архивный кадр из своего прошлого. Знаменитость решила продемонстрировать подписчикам фото, где ей 14 лет. На снимке Кристина Асмус позирует перед камерой в наряде Клеопатры и с черными волосами, а компанию ей составил плюшевый мишка. Красивая фотография впечатлила многочисленных пользователей сети, но еще больше они были удивлены подписью к посту. Кристина Асмус поделилась некоторыми откровениями и раскрыла личные переживания. Впрочем, никто не смог оторваться от архивного фото знаменитости, ведь образ маленькой Клеопатры всем понравился. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!