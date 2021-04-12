Кристина Асмус похвасталась в Instagram своей растяжкой (Фото)

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус представила в Instagram новый пост и впечатлила поклонников.

Звезда кино решила вспомнить о своем спортивном прошлом, а также продемонстрировала всем привлекательный кадр. Кристина Асмус примерила бежевый обтягивающий костюм и отправилась в спортзал. Знаменитость не упустила шанс и похвасталась перед юзерами соцсети своей впечатляющей растяжкой. Кроме этого, не осталась без внимания и фигура Асмус.

В подписи к посту актриса рассказала о своем спортивном прошлом, однако ее внешний вид и впечатляющие способности привлекли внимание поклонников. Неудивительно, что пост быстро собрал сотни тысяч лайков и массу восхищенных комментариев. -0-