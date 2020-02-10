Кристина Асмус показала интересное фото с пляжа, однако подписчики все равно негодуют

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Кристина Асмус отправилась в отпуск на Мальдивы и делится оттуда шикарными видами.

Артистка решила расслабиться и устроила фотосессию на пляже в стиле "Спасателей Малибу". На фото Асмус позирует в красном закрытом купальнике и с яркими красными губами.

Многие поклонники оценили фото и написали сотни восторженных комментариев. Сама актриса скромно и с юмором подписала пост, сделав отсылку к знаменитому сериалу из прошлого века: "Спасаю себя от банальной подписи к фото".

Настроение яркой и солнечной Кристине Асмус испортили подписчики, которые еще, по всей видимости, не отошли от скандала после премьеры фильма "Текст". Они упрекнули звезду в том, что даже на пляже она прибегает к помощи макияжа, а в Instagram фотошопит снимки: "Накрасилась и в море?", "Кристи, ну конкретно наврала! Умеешь редактировать свои фотки, во всем прекрасно разбираешься", "Зачем краситься,если будешь в воде?". -0-