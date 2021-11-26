Кристина Асмус порадовала фанатов совместным фото "Интернов", где актрисе на вид 18 лет

Кристина Асмус. Фото из Instagram

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала недавно в Instagram новый пост, который порадовал многочисленных фолловеров. Звезда телесериала "Интерны" разместила совместный кадр с другими актерами проекта. Пост был приурочен ко дню рождения Александра Ильина, который больше известен фанатам по роли Лобанова. Впрочем, юзеры оказались восхищены внешним видом и других звезд, однако больше всего внимания привлекла именно Кристина Асмус. Пользователи подчеркнули, что на совместном фото "Интернов" Кристина Асмус выглядит на 18 лет. "Кристина просто маленькая девочка", "Какая милая девчонка, на вид 18 лет", "Маленькая красавица", - написали пользователи Instagram в комментариях. Пост вызвал чувство ностальгии у людей и от души порадовал многих поклонников "Интернов". Неудивительно, что за короткое время запись собрала огромное число лайков. -0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!