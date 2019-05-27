Кристина Асмус примерила новое амплуа

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Кристина Асмус примерила новое апмлуа. Она показала в личном Instagram-аккаунте свою первую "кинодочь".

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус поделилась снимком с четырехлетней Клементиной Шипенко, которая стала ее "кинодочерью" в экранизации романа Дмитрия Глуховского "Текст".

Асмус и ее маленькая коллега выглядят вместе очень гармонично. Кристина Асмус подписала пост: "Доросла до ролей #яжмать. Моя первая кинодочь - Клементина Шипенко. Ласточка моя, ты прекрасна! Счастье было быть твоим партнером!!"

Напомним, Кристина Асмус с мужем, резидентом Comedy club Гариком Харламовым, воспитывает дочь. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, а в 2014 году у них родилась девочка, которую звездные родители назвали Настя. -0-