Светлана Лобода показала годовалую дочь

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная певица Светлана Лобода поделилась совместным снимком со своей маленькой дочкой в личном Instagram-аккаунте.

На фото можно увидеть звезду и ее дочку Тильду, которая сидит на руках у мамы вполоборота к фотографу.

Отметим, что 24 мая малышке исполнился год. Ранее певица уже делилась фотографиями дочки. Но именно новый снимок можно по праву назвать первой полноценной фотографией Тильды. Поклонники творчества Лободы поздравили ребенка с днем рождения, а также пожелали огромного здоровья и счастья.

Фото из Instagram

Напомним, Светлана Лобода родила дочку в 2018 году. Роды прошли в частной клинике в Лос-Анджелесе. Певица так и не назвала имя отца девочки, однако фанаты считают, что это Тилль Линдерманн, солист немецкой группы "Rammstein". -0-