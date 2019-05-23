Моника Беллучи удивила поклонников новой фотосессией

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Моника Беллучи кардинально изменила имидж для новой фотосессии. Снимками она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Для работы с журналом Soon 54-летняя Моника Беллучи полностью преобразилась. Она стала блондинкой и сделала короткую стрижку.

Фото из Instagram-аккаунта

На снимках актриса позирует в платье от Valentino, а сама фотосессия проходила в Париже.

Подписчики Моники Беллучи оценили новый стиль звезды. Они считают, что в таком образе актриса выглядит великолепно. Пост уже собрал сотни комментариев и тысячи лайков. -0-