Кристина Асмус прокомментировала слухи о своем новом романе

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала о своем новом романе.

Несколько дней назад по сети пошел слух, что звезда "Интернов" начала отношения с актером Сергеем Гилевым. Он выложил в сеть фото с Асмус и подписал его: "Моя". Из-за этого и появились слухи, однако позже артистка их развеяла.

Она заверила фанатов, что снимок был опубликован не на личной странице актера, а в аккаунте, который он ведет от лица своего персонажа из картины "Хочу замуж". Кристина Асмус опровергла слухи о своем новом романе, однако пользователи очень воодушевились. -0-