Кристина Асмус своим видом впечатлила поклонников

Кристина Асмус. Фото из Instagram
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Кристина Асмус несколько дней назад опубликовала снимок, который впечатлил многочисленных подписчиков звезды.
Артистка решила продемонстрировать свою красоту и внешний вид. Для этого Кристина Асмус выбрала подходящий наряд, а после сделала селфи. Физическая форма восхитила поклонников, которые поспешили обсудить увиденное в комментариях.
Люди отметили внешний вид Кристины Асмус, а также оказались впечатлены. Неудивительно, что пост за короткое время собрал огромное число лайков и массу восторженных отзывов. -0-