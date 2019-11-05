Кристина Орбакайте шокировала поклонников новой прической

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Кристина Орбакайте шокировала подписчиков Instagram, опубликовав фото своей новой прически.

48-летняя звезда решилась на кардинальные перемены, которые поразили даже самых преданных фанатов. Новый образ Кристины Орбакайте - каре розового цвета с серебристыми стразами на ресницах.

Многие фолловеры не сразу узнали знаменитость и оценили кардинальную смену имиджа, а другие поспешили выразить свое недовольство выбором певицы. Пост собрал более 40 тысяч лайков и сотни различных комментариев.