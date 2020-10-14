Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ближайший друг "Чебурашки" исполнит свои легендарные песни в новом проекте "Союзмультфильма" голосом Димы Билана. Об этом артист рассказал в своем Instagram.

Артист разместил в соцсети небольшой ролик, где он перед камерой размахивает плюшевой игрушкой крокодила Гены. В подписи к посту музыкант поинтересовался у подписчиков: "Угадаете, какую старую добрую песню я записывал для спец-проекта студии?".

Звезда сцены исполнил небольшой отрывок, чтобы заинтриговать юзеров. Те, в свою очередь, порадовались за Диму Билана и были рады увидеть крокодила Гену. Они пожелали артисту успехов, а сам пост быстро собрал десятки тысяч просмотров. -0-