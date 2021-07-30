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Калейдоскоп
30 июля 2021, 03:33

Кругом обман: девушка с помощью макияжа изменилась полностью и прославилась (Видео)

Фото Gofair
Фото Gofair

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok появился занимательный ролик, который еще раз всем доказывает, что верить в сети нельзя никому.

Девушка решила записать небольшой ролик, где показала свое преображение. С помощью макияжа блогерша изменилась полностью, доказав, что кругом обман. Сначала в кадре запечатлена серая и неприметная девушка, но спустя мгновение перед камерой уже красовалась эффектная красотка.

Такие кадры впечатлили пользователей и прославили девушку. Многие в комментариях отметили необычное преображение, а сам ролик уже посмотрели огромное число раз. -0-

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