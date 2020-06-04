"Крутой пинок" для Семенович. Она похудела за 4 дня и рассказала, как ей это удалось - видео

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анна Семенович четыре дня ничего не ела и похудела на 3 кг - так начался ее марафон по снижению веса за 21 день.

Подписчики в Инстаграм внимательно следят за результатами, а телеведущая исправно отчитывается: "Голодание дало мне крутой пинок и я буду продолжать идти к своей цели! Результат у меня отличный, уже 3 кг за четыре дня голодания, продолжаем стройнеть дальше!"

Фолловеры поддерживают затею, но некоторые подшучивают над Анной: "Доброе утро, Анечка! Сразу по вам видно, что результат хороший после голодных дней, но самое трудное выходить из голода и не сорваться, поэтому хорошо, что это под контролем врача", "Мы пока просто посмотрим, на сколько тебя хватит! Жду фото с пиццей!".-0-