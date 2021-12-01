Ксения Собчак показала фото в бикини и приятно удивила Instagram

Ксения Собчак. Фото из Instagram
1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая Ксения Собчак представила в Instagram новый пост, который привлек внимание юзеров.
Знаменитость решила поделиться впечатляющим снимком с отдыха в Дубае. Для этого Ксения Собчак показала себя в фиолетовом бикини и приятно удивила Instagram. Образ дополнили солнцезащитные очки и соответствующая поза перед фотографом. Многие пользователи оказались впечатлены стройной фигурой 40-летней звезды.
Ксения Собчак. Фото из Instagram
Подписчики оценили внешний вид Ксении Собчак и поспешили под записью в комментариях оставить массу хвалебных отзывов. Неудивительно, что пост в Instagram за короткое время собрал десятки тысяч лайков. -0-