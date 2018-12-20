Олег Газманов шокировал поклонников новой прической

20 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Олег Газманов решил удивить поклонников сменой имиджа Так, певец шокировал подписчиков своего Instagram-аккаунта новой прической - он стал лысым.

67-летний артист сделал фото с продюсером Иосифом Пригожиным. Именно он уговорил Газманова на "новую" прическу. Оказалось, что это всего лишь парик.

Поклонники не оценили преображение и оставили под постом в Instagram множетсво негативныв комментариев.-0-