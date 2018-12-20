Олег Газманов шокировал поклонников новой прической

20 декабря, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Олег Газманов решил удивить поклонников сменой имиджа Так, певец шокировал подписчиков своего Instagram-аккаунта новой прической - он стал лысым.
67-летний артист сделал фото с продюсером Иосифом Пригожиным. Именно он уговорил Газманова на "новую" прическу. Оказалось, что это всего лишь парик.
Поклонники не оценили преображение и оставили под постом в Instagram множетсво негативныв комментариев.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4299 BYN
|2.43 BYN
|2.435 BYN
|USD
|2.1255 BYN
|2.121 BYN
|2.127 BYN
|RUB
|3.1563 BYN
|3.14 BYN
|3.164 BYN