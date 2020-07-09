Кто быстрее? Гепард и леопард решили устроить гонку - видео

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересные кадры запечатлели туристы в национальном парке Крюгера в ЮАР. Людям удалось записать эффектную гонку между леопардом и гепардом.

На кадрах можно увидеть, как леопард гуляет вдоль автомобильной дороги. В какой-то момент он проходит всего в нескольких метрах от машины туристов, а затем замечает гепарда. По всей видимости, он хотел на него напасть, однако все пошло не по плану.

Гепард, который считается самым быстрым наземным млекопитающим, замечает неприятеля и начинает бежать, предлагая его догнать. Начинается погоня, которая изначально была не в пользу леопарда. -0-