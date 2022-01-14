Кто дразнил Туктамышеву и когда нужно выбросить елку? Лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Знакомим с человеком, который создает удивительные стимпанк-скульптуры, напоминаем, почему штамм омикрон так опасен, рассказываем, почему нельзя просто так взять и выбросить елку и кто дразнил Туктамышеву "Лизкой-сосиской". А еще удивляем фотографиями Хабенского. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Собрал трансформера из двух "жигулей". Этот белорус создает удивительные скульптуры

Вы наверняка видели работы Владимира Каноника, хотя, возможно, и не знали об этом. Художник и стимпанк-скульптор с командой создает удивительные фигуры, в которых причудливо переплетаются детали техники и абсолютно волшебные сюжеты. Корреспондент БЕЛТА узнал, как это у него получается.

Заразнее кори. К каким последствиям может привести омикрон, рассказал иммунолог

"Казанова" – не единственный российский ретро-детектив, но именно он стал одной из самых популярных лент 2020 года. Сериал об обаятельном и интеллигентном мошеннике, который втирался в доверие к женщинам и обворовывал их, собрал положительные отзывы не только у зрителей, но и в СМИ.

Когда и как выбрасывать елку? Собрали самые конкретные народные приметы

Когда только елки не выкидывают. Иногда и в мае можно увидеть возле мусорок лысый "скелетик", обмотанный мишурой, – жертву самых стойких любителей Нового года. Но знающие люди говорят, что, если выкинуть хвойное в определенную дату, можно не только избежать скандала с женой, но и привлечь в дом достаток.

Ее называли "сосиской", а она в 12 закрутила тройной аксель. Неизвестная Туктамышева

Российское фигурное катание всегда было богатым на ярких спортсменов, но даже в этой веренице звезд особо выделяется Елизавета Туктамышева. Еще подростком она могла выполнять прыжки, которые даже не снились фигуристам постарше, и завоевывала призы на международных турнирах. Еще девушка может похвастаться эпатажными программами, как это было в 2018 году на Гран-при в Канаде под песню Toxiс. Однако не всегда у Елизаветы все получается. Рассказываем о непростых взаимоотношениях Туктамышевой с фигурным катанием.

Удивительный Хабенский. Фото, на которых вы не сразу узнаете известного актера

Дозорный Городецкий, адмирал, географ, основатель очень светлого фонда и один из самых популярных российских актеров Константин Хабенский отметил 50-летие на сцене МХТ. Как это часто с ним бывает, на глазах у публики. А мы решили собрать фото, на которых вы с трудом узнаете этого известного человека.

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Изображения: @BeltaPlus.