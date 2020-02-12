Кто есть кто? Совместные снимки мамы и дочери поставили пользователей сети в тупик

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юзеры интернета оказались в замешательстве, когда увидели совместные фотографии мамы и дочери из Калифорнии, пишет Daily Star.

Джолин Диаз поражает своим внешним видом с первого взгляда. Девушка может дать фору любой юной модели, а ее совместные снимки с дочерью ставят пользователей сети в тупик. Многие не могут с первого раза понять: кто есть кто на фотографии.

Кроме того, многие, кто увидел кадры впервые, считают, что перед ними близняшки. Это далеко не так. Джолин Диаз 43 года и она работает учительницей. Вместе со своей 19-летней дочерью Мейлани Паркс они заставляют юзеров сети сомневаться в своем зрении.

Несмотря на разницу в возрасте, девушек практически невозможно отличить. Спойлер: мама на фото слева.

Разумеется, правда вызывает много вопросов. Люди пытаются узнать секрет молодости Джолин, и она с радостью рассказывает. "Я начала заботиться о своей коже ещё в детстве, около 12 или 13 лет. Моя мама пользовалась кремами, ну и я тайком - тоже. Что для меня доказало свою эффективность, так это третиноин. Беру средства с этим элементом в составе", - делится секретами девушка.

По стопам невероятной мамы пошла и ее дочь. Она тоже с раннего возраста заботится о себе, а тысячи подписчиков пристально следят за необычной семьей.-0-