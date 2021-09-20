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Калейдоскоп
20 сентября 2021, 11:25

Куда сходить на этой неделе в Минске - афиша мероприятий

Собрали самые интересные мероприятия, которые будут проходить в Минске с 20 по 24 сентября. Надеемся, вы обязательно подберете для себя что-то подходящее!

20 сентября

На фестивале представлены модели роботов с международных специализированных выставок Пекина, Берлина, Лас-Вегаса, Милана и Токио. На "Фестивале Роботов" можно разукрасить лесное животное и запустить его в виртуальный лес. Протестировать первого в мире робота-чемодана, который следует по пятам за путешественником. Попробовать "свалить" балансирующий на одной грани робот-куб. Сыграть в инновационные шахматы - фигуры ходят сами по себе, как в фильме "Джуманджи".

21 сентября

Из чего состоит голова человека, как выглядят сердце, почки, желудок, человеческий скелет и как такое большое количество различных органов умещается внутри нас? В нашем музее-лаборатории каждый посетитель сможет познакомиться с тем, из чего он состоит, по каким законам работает его тело, какую имеет структуру, посмотреть под микроскопом ткани сердца, легких, нервные клетки и многое другое.

22 сентября

Вы познакомитесь с многолетней цветочно-декоративной культурой – хризантемой, без которой невозможно представить осенний сад. С наступлением осени до самых устойчивых заморозков этот цветок радует своим цветением, внося в осенний сад солнечные оптимистичные оттенки. Куратор Цеханович Светлана Витальевна познакомит Вас с коллекцией, расскажет об агротехнике выращивания этих растений.

23 сентября

Выставка "5+5+5", посвященная 15-летию Музея книги, открылась в Национальной библиотеке Беларуси. В экспозиции представили 15 книг. Среди них - рукописи, старопечатные и редкие издания. Как отмечается, все они уникальны и крайне редко покидают фондохранилище. Самая старая книга, которая есть в экспозиции, - из сборов Гомельского графа Ивана Паскевича, написанная на арабском языке. Коллекция фонда Национальной библиотеки включает книги, которые на протяжении многих веков собирались на территории Беларуси.

24 сентября

В Динозаврии наступает настоящее время чудес. Хотите окунуться в волшебство вместе с нами? Тогда приходите на "ФЕЯричные дискотеки" каждую пятницу сентября, где прекрасная Фея обучит вас не только зажигательным танцам, но и настоящей магии. Начало в 18.30, вход свободный.

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