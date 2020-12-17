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Калейдоскоп
17 декабря 2020, 01:25

Курица забавно выбралась из окружения щенков - видео

Скриншот из видео
Скриншот из видео

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили ролик, который вызвал у пользователей приступ умиления и смеха.

Хозяйка фермы из Калифорнии услышала странные звуки на улице и вышла посмотреть. Там ее ждала забавная картина, которую девушка смогла запечатлеть на видео. Два маленьких песика с любопытством изучали окрестности, когда наткнулись на курицу.

Разумеется, птица приковала много внимания к себе, поэтому щенкам хотелось познакомиться с ней поближе. Курице, в свою очередь, не очень нравилась эта затея и она нашла забавный выход из окружения.

В какой-то момент пернатая взлетает над землей и приземляется на спину взрослой австралийской овчарке, которая спокойно наблюдала за всем происходящим. Кадры получились очень забавными, а курица-наездница до слез рассмешила юзеров сети. -0-

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