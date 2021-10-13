Курьер не дождался повара и сам приготовил заказ (Видео)

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный уровень обслуживания на личном примере показал курьер из Малайзии и прославился в сети. Кадры разместили в TikTok.

Мужчина работает курьером и приехал в кафе за очередным заказом, однако ему пришлось ждать. Повар отправился на перерыв, поэтому еду могли приготовить только через час. Житель Малайзии не намеревался так долго ждать, поэтому нашел оригинальное и забавное решение.

Курьер не дождался повара и сам приготовил заказ для клиента. Этот момент и попал на видео, которое повеселило пользователей сети. Поступок мужчины восприняли неоднозначно, ведь некоторые посчитали подобное решение санитарной ошибкой. Впрочем, ролик приобрел популярность и уже собрал огромное число просмотров. -0-