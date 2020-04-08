Лайфхак для волос от блогерши из TikTok впечатлил пользователей сети

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие девушки посмотрели ролик популярной блогерши в TikTok и взяли на вооружение ее лайфхак. На ее смекалку обратило внимание издание Daily Mirror.

Девушка Бри Хармон решила показать, как можно сделать завивку волос простым поясом от халата. Она сделала укладку, разделив волосы на две части и обернув вокруг них пояс, который закрепила резинкой. После процедуры девушка отправилась спать, а на утро показал результат в TikTok.

С помощью этого простого предмета ей удалось добиться потрясающего результата, который впечатлил миллионы пользовательниц социальной сети. Ролик посмотрели более миллиона раз. Также девушке оставили множество благодарственных комментариев, а некоторые отметили, что лайфхак работает и с короткими волосами.-0-