Лайма Вайкуле предстала перед камерой в совершенно нетипичном для себя образе

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая певица Лайма Вайкуле опубликовала в Instagram новый пост, который привлек внимание фанатов.

Артистка, которую привыкли видеть блондинкой, кардинально сменила имидж и предстала перед камерой в совершенно нетипичном для себя образе. Лайма Вайкуле провела эксперимент над своей внешностью и стала брюнеткой, а для полноты картины сделала челку в рваном стиле.

Необычный образ дополнили солнцезащитные очки и платок. Пользователям пришелся по вкусу новый стиль Лаймы Вайкуле, поэтому под записью в Instagram быстро появилось множество хвалебных отзывов. -0-