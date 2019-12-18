Лана Дель Рей впервые показала своего избранника

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Лана Дель Рей поделилась на своей странице в Instagram новым снимком и поразила поклонников.

Новый пост показывает нежные чувства артистки с ее мужчиной, отношения с которым звезда скрывала долгое время. Теперь все официально, и пара разместила у себя на страницах в Instagram совместные фото.

Избранника популярной американской певицы зовут Шон Ларкин. Он работает полицейским, а также ведет шоу и выступает консультантом в реалити-шоу о силовых структурах. Впервые пару заподозрили в романе осенью этого года, когда их запечатлели вместе на прогулке в Центральном парке.-0-