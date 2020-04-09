Леди Гага очаровала поклонников пикантными фото в костюме

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Леди Гага поделилась в Instagram новыми кадрами, которые очаровали подписчиков звезды.

Певица приняла участие в фотосессии для журнала Instyle, в которой примерила на себя строгий пиджак, однако решила под низ больше ничего не примерять.

Длинная юбка и удлиненный пиджак черного цвета создали образ, а дополнили его прозрачная маска и жемчужное ожерелье.

Фанатам новые фото Леди Гаги пришлись по вкусу и они оставили за несколько часов под снимками сотни тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.-0-