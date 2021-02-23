Ледяная радуга: Ниагарский водопад на границе США и Канады замерз (Фото)

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные морозы ударили по некоторым частям США и Канады. В эпицентре холодного фронта оказался Ниагарский водопад, который быстро замерз. Фото публикует Reuters.

Погода превратила знаменитую природную достопримечательность в настоящее произведение искусства. Теперь тысячи туристов устремляются на границу США и Канады, чтобы взглянуть на замерзший водопад и ледяную радугу.

К слову, последний раз Ниагарский водопад замерзал зимой 2019 года. -0-

Фото Reuters