Летающий человек нарушил воздушное пространство аэропорта в Лос-Анджелесе

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилоты американских авиакомпаний второй раз за месяц сообщают о человеке, который летает рядом с воздушными судами на реактивном ранце. Об этом сообщает CNN.

В этот раз пилоты самолетов заметили летающего человека рядом с аэропортом Лос-Анджелеса на высоте 1,8 тысячи метров. Смельчак несколько раз пролетел мимо авиалайнера, а после скрылся в облаках.

Это не первый раз, когда пилоты замечают экстремала с реактивным ранцем за плечами. В прошлый раз он поднялся на 900 метров в воздух, однако сейчас побил личный рекорд. Установить личность этого человека не удалось, а делом занялось ФБР. -0-