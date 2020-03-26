Лев Лещенко был переведен в реанимацию после госпитализации

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народный артист России и СССР Лев Лещенко был переведен врачами в отделение реанимации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концертного директора певца.

78-летний артист был отправлен в реанимацию из-за того, что это отделение лучше остальных подходит для проведения плановой процедуры, которая необходима Лещенко.

По словам директора, певец "питается" кислородом в реанимации. Только там установлена лучшее оборудование.

Напомним, Лев Лещенко с супругой были госпитализированы в больницу поселка Коммунарка 23 марта. Артист с женой самостоятельно прибыл в клинику из-за подозрений на коронавирус. Певец 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, а потом две недели находился в карантине дома. -0-