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24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Советский и российский певец Лев Лещенко с супругой попали в больницу с подозрением на воспаление легких. Об этом рассказал прессе концертный директор Олег Дмитриев.
По словам представителя артиста, Лев Лещенко пробыл десять дней в самоизоляции, после чего у него ухудшилось самочувствие. Музыкант лично отправился в больницу, где врачи поставили ему предварительный диагноз: воспаление легких.
У Льва Лещенко взяли все необходимые тесты, результат которых будет известен через три дня. -0-