Лидер Rammstein сломал челюсть поклоннику

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер знаменитой группы Rammstein Тилль Линдеманн ударил фаната, сообщает
Неприятный инцидент произошел в баре одной из гостиниц Мюнхена, где певец вместе со своими друзьями отдыхал после очередного концерта. В какой-то момент к Линдеманну подошел поклонник и попросил сфотографироваться с ним.
Музыкант не захотел прерывать свой отдых и отказал мужчине в его просьбе. Тогда тот начал оскорблять подругу Линдеманна. Тилль потребовал извиниться перед женщиной, но фанат отказался. В результате возникшего конфликта фронтмен Rammstein нанес удар фанату в лицо, после чего тот упал на пол. Сотрудники отеля вызвали полицию.
По предварительным сведениям, у фаната перелом челюсти. Сам Линдеманн пока не стал комментировать случившееся.-0-
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