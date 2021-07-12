Лионель Месси определился с будущим своей футбольной карьеры

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аргентинский футболист Лионель Месси принял решение касательно своего будущего в мировом футболе. Об этом сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Лионель Месси все же решил продлить контракт с каталонской "Барселоной", где намерен продолжить свою футбольную карьеру. По информации СМИ, знаменитый спортсмен подпишет контракт с клубом после Кубка Америки, где сборная Аргентины победила в финале Бразилию.

Лионель Месси решил не расставаться с красно-гранатовыми, а подпишет с ними новый контракт. -0-