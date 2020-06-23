Лягушка стала мемом после случайного снимка

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сети набирает популярность фотография лягушки, в которой себя узнают многие люди, вышедшие из карантина. Об этом пишет Bored Panda.

Случайное фото черной дождевой лягушки стало вирусным в сети и по праву заслуживает звания - чудо дикой природы.

Фото Bored Panda

Многие юзеры оказались в восторге, а все из-за выражения лица лягушки и ее защитной реакции. В случае опасности она раздувается, чтобы казаться больше, и издает истошный писк. Этот звук только веселит многих.

Забавные лягушки обитают в Южной Африке и могут быть не только черными, а также и коричневыми. Своими лапками они роют норы, поэтому могут жить вдали от водоемов. Люди восхитились малышом, а также оставили множество самых разнообразных комментариев.-0-