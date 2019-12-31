Ляйсан Утяшева изменилась в новой фотосессии до неузнаваемости

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская спортсменка Ляйсан Утяшева поделилась в Instagram кадрами с новой фотосессии и восхитила подписчиков.

Фолловеры звезды впечатлились черно-белой фотографией в образе от Dior. 34-летняя спортсменка примерила черный пиджак и стильную шляпку. Подписчики не смогли узнать гимнастку и отметили, что в таком образе она не похожа на себя. "Ляйсан, вы потрясающая!", "Вы красавица", - оставляют ей комплименты фолловеры.

Пост собрал множество восторженных комментариев и подписчики оценили снимки по достоинству. -0-