Ляйсан Утяшева в новом видео стала копией Анджелины Джоли

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева опубликовала в Instagram новый ролик, который привлек внимание фолловеров.

Знаменитость представила подписчикам съемки с кастинга к популярному шоу, однако не это восхитило юзеров. Они подметили, что Утяшева в утонченном платье и с новой прической буквально стала копией Анджелины Джоли.

Разумеется, об этом они рассказали в комментариях. Впрочем, всем только пришелся по вкусу необычный образ спортсменки, поэтому ролик за непродолжительное время собрал сотни тысяч просмотров. -0-