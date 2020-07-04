Люди спасли застрявшего в банке мишку - видео

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из США отправилась на рыбалку, когда заметила медведя в беде. Кадры чудесного спасения опубликовали в Twitter.

В ролике видно, как люди плывут по озеру Марш-Миллер в штате Висконсин. В какой-то момент им пересекает путь медведь, который застрял головой в банке. Глава семейства уже подумал, что животное решило заняться дайвингом, но решил прийти на помощь.

This bear was struggling in the middle of a lake in Wisconsin with a jar over its head. Then a family out fishing stepped in to save its life https://t.co/i5NttZXHoE pic.twitter.com/2sqskxebNR — CBS News (@CBSNews) June 29, 2020

Мужчина с опаской приближается к медведю и освобождает косолапого. Тот сильно перепугался, однако не проявил агрессии к людям, а только продолжил свой путь. Никто не пострадал, а пользователи сети впечатлились роликом и оставили под постом тысячи лайков.-0-