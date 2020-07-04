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04 июля 2020, 03:30

Люди спасли застрявшего в банке мишку - видео

Фото Winallos
Фото Winallos

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семья из США отправилась на рыбалку, когда заметила медведя в беде. Кадры чудесного спасения опубликовали в Twitter.

В ролике видно, как люди плывут по озеру Марш-Миллер в штате Висконсин. В какой-то момент им пересекает путь медведь, который застрял головой в банке. Глава семейства уже подумал, что животное решило заняться дайвингом, но решил прийти на помощь.

Мужчина с опаской приближается к медведю и освобождает косолапого. Тот сильно перепугался, однако не проявил агрессии к людям, а только продолжил свой путь. Никто не пострадал, а пользователи сети впечатлились роликом и оставили под постом тысячи лайков.-0-

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