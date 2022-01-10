ЛУЧШИЕ ФОТО НЕДЕЛИ ПО ВЕРСИИ БЕЛТА

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Новости
14:21
В Логойском районе водитель въехал в бетонную водосточную трубу, он скончался в больнице
Происшествия
14:16
На станции метро "Немига" закрыты выходы в направлении Городского вала и ТД "На Немиге"
Регионы
14:12
Утвержден перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых разместят в 2022 году
Общество
13:52
Жительницу Барановичей осудили на 7 лет колонии за попытку убийства знакомого
Происшествия
13:45
За сутки в Беларуси зарегистрированы 640 пациентов с COVID-19, выписаны 372
Общество
13:43
ГПК: на границе за выходные отмечено снижение количества грузовиков, следующих в ЕС
Общество
13:34
Доллар и евро на торгах 10 января подешевели, российский рубль подорожал
Экономика
13:26
Кочанова: люди нацелены на конструктивную работу по обсуждению Основного закона страны
Общество
13:26
Ожидание новостей и надежды: как проходит 64-й день беженцев на границе
Общество
13:17
Кухарев: при строительстве моста применим современные технические решения и новые подходы к внешнему облику
Регионы
13:15
Эксперты Parimatch Belarus – на одном из самых больших рекламных баннеров Европы
Общество
13:07
Вольфович о новых угрозах: без грохота и взрывов в страну могут проникнуть люди, готовые убивать и отрезать головы
Политика
13:02
В схему движения в объезд Немиги внесут изменения
Регионы
12:54
Завалей: основная угроза и опасность переписывания истории находится в информационном пространстве
Общество
12:49
Следователи устанавливают обстоятельства гибели рыбака в Брестском районе
Происшествия
12:43
Богомаз: почти 97% белорусской молодежи пользуются интернетом ежедневно
Общество
12:42
Вольфович: контингент ОДКБ вернется в пункты постоянной дислокации сразу после завершения операции в Казахстане
Политика
12:41
Романовская: у обучающихся нужно формировать критическое отношение к информации в интернете
Общество
12:38
Акылбек Жапаров: у стран ОДКБ единый взгляд на угрозы безопасности
Политика
12:33
Завалей: цель деструктивного воздействия на умы граждан - заставить жить по чьей-то указке
Общество
12:33
Депутат: книга была и остается стратегическим оружием влияния на умы людей
Общество
12:32
ГАИ просит водителей при выборе маршрута движения учитывать ограничения в районе Немиги
Регионы
12:28
Клишевич: информационное поле стало главным фронтом, на котором идут мировые сражения
Общество
12:26
Романовская: умение работать с информацией - основа безопасного поведения учащихся в интернете
Общество
12:22
Аналитик БИСИ: к выработке подходов в обеспечении информбезопасности необходимо подходить комплексно
Общество
12:12
Беженец в ТЛЦ: на родине полно нефти, но все богатства достаются Западу, а не людям
Общество
12:09
Два авто столкнулись на встречке в Калинковичском районе: пострадала 12-летняя пассажирка
Происшествия
12:01
КХЛ отменила еще пять матчей из-за коронавируса
Спорт
11:54
Кочанова проводит встречу с гражданами по обсуждению проекта Конституции
Общество
11:48
Белорус Егор Герасимов вышел в основную сетку теннисного турнира в Аделаиде
Спорт
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Калейдоскоп
10 января 2022, 11:35
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