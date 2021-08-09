Мадонна опубликовала странное фото и стала копией Кардашьян

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Мадонна недавно в Instagram разместила новый и странный кадр, который привлек внимание пользователей.

Артистка представила в социальной сети селфи, где она предстала в розовом наряде. Впрочем, не одежда вызвала вопросы у поклонников. Многие юзеры не "нашли" на фото Мадонны ее щеки, что и показалось для многих странным. Вытянутое лицо певицы вызвало обсуждение.

С другой стороны, многочисленные фолловеры оставили под записью более полумиллиона лайков, однако подчеркнули в комментариях, что Мадонна на этом фото стала копией Кардашьян. -0-