Максим Галкин из-за карантина отрастил усы

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юморист Максим Галкин со всей семьей решил уйти на карантин. Из самоизоляции в Instagram он делится фотографиями и видео.

Однако последние сторис звезды впечатлили поклонников с новой силой. Максим Галкин вышел на прогулку и решил обойти владения. В записи он отмечает, что погода отличная, однако внимание многомиллионной армии подписчиков привлекли необычные усы Максима Галкина.

"Я решил обойти владения. К этому подходят только такие усы", - сказал в видео Галкин. Поклонники артиста оценили изменения во внешнем виде звезды.

Фото из Instagram

К слову, несколько часов назад Максим Галкин поделился записью совместного эфира с Анастасией Ивлеевой, который быстро собрал более 1,5 миллиона просмотров и свыше 3,5 тысяч восторженных комментариев. -0-