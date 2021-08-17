МакSим показала первое домашнее фото после болезни

Артистку несколько дней назад выписали из больницы, где она находилась с середины июня. Знаменитость серьезно заболела и ее госпитализировали с 70 процентами поражения легких.











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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая артистка Марина Максимова, которая более известна под псевдонимом МакSим, вернулась домой после больницы и поделилась новым снимком в Instagram.Врачи приложили максимум усилий и певица МакSим пошла на поправку. Знаменитость выписали и она уже прибыла домой, а совсем скоро отправится на реабилитацию в один из медцентров в Подмосковье. -0-