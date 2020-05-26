Мальчик из Италии спасся от медведя благодаря хладнокровию – видео

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок из Италии отправился в компании на прогулку, чтобы хоть краем глаза увидеть медведя. Он восхищается этими сильными животными, однако даже не подозревал, что косолапый будет в нескольких метрах от него.

Кадры, опубликованные в Twitter, поразили пользователей сети. 12-летний мальчик заметил в кустах медведя. Многие бы поспешили убежать оттуда, однако ребенок уже знал, как действовать в такой ситуации.

A voi il mio incontro con @‘orso di sta mattina sopra la malga Sporminore... pic.twitter.com/VN6QmAV9oV — Loris Calliari (@loriscalliari) May 24, 2020

Он стал медленно уходить от животного, периодически оглядываясь. Такой способ дал свои плоды, что помогло мальчику и автору ролика остаться целыми. Впрочем, многие пользователи сети написали, что у них бы не хватило хладнокровия и они бы бросились убегать. Видео быстро стало вирусным и за сутки его посмотрели почти 50 тысяч раз.-0-