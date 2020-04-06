Мальчик придумал, как устроить уроки плаванья, не выходя из дома

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный случай запечатлели во время самоизоляции в Канаде. Кадры были опубликованы в Facebook .

Школьник Джейден обожает уроки плаванья в местном бассейне, однако из-за карантина его закрыли на неопределенный срок. Тогда ребенок решил пойти на кардинальные меры и устроил урок плаванья в домашнем аквариуме. В этот момент его и заметил десятилетний брат, который позвал отца.

Реакция папы, который по совместительству является тренером, развеселила пользователей сети: "Боже мой, Джейден, я знаю, что ты скучаешь по бассейну, но так нельзя, ну что такое".

Позже выяснилось, что таким способом ребенок решил поучаствовать в конкурсе, в рамках которого ученики показывали, как скучают по урокам плаванья. Кто-то "плавал" в снегу, другие устроили занятие с ведром на голове прямо в гостиной.

После публикации ролика с Джейденом было решено, что его задумка достойна первого места.-0-