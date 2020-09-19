Мальчик угнал машину бабушки и спас ей жизнь

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел в штате Индиана с 11-летним мальчиком и его бабушкой, сообщает газета NYP.

Мальчик Пи Джей Брюер-Лей гулял вместе со своей бабушкой Анжелой по пешеходной дорожке в трех километрах от дома. Ребенок двигался рядом с родственницей на электросамокате, когда заметил, что женщине нездоровится.

Тогда он стал действовать решительно и побежал домой, где взял ключи от машины и угнал бабушкин автомобиль. В свою очередь, 11-летний мальчик решил не кататься по району, а приехал к пенсионерке и отвез ее в больницу.

Позже женщина рассказала NYP, что была очень удивлена, когда из-за угла появился ее автомобиль, а за рулем сидел внук. Ребенок благополучно и без единой аварии доставил бабушку в больницу, где ей оказали необходимую помощь. -0-