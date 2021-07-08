Мальчик в возрасте 11-ти лет закончил вуз – все ради амбициозной цели!

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой вундеркинд из Бельгии по имени Лоран Симонс прославился на весь мир, ведь ему удалось закончить вуз в 11 лет. Внимание на историю обратило 9News.

Одиннадцатилетний гений в свои ранние годы уже стал выпускником Университета Антверпена, а также он стал обладателем степени бакалавра физики. Удивительно, но на получение академической степени ему потребовался всего год, когда другие студенты тратят на это до трех лет. Неудивительно, что полный школьный курс в городе Брюгге Лоран прошел за полтора года.

Теперь мальчик ставит перед собой амбициозную цель – исследовать проблему бессмертия. Кроме этого, он намерен стать магистром Фламандского университета. -0-