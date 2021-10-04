Маленький котенок хотел поиграть и уморительно напугал мужчину (Видео)

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад на YouTube появились уморительные кадры, которые привлекли внимание пользователей.

Несколько мужчин из Косово проводили время в кабинете, где установлена камера видеонаблюдения. Именно устройству и удалось запечатлеть на видео маленького красавца. Пушистый котенок, который обитает неподалеку, пробрался в помещение и забрался на стол.

Питомец просто хотел поиграть, однако напугал мужчину. Человек от неожиданности подпрыгнул, чем и развеселил всех окружающих, а также огромное число юзеров. Неудивительно, что видео за короткий промежуток времени собрало сотни тысяч просмотров. -0-